Simav’da trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erhan Erkan yönetimindeki 43 KC 917 plakalı otomobil, Simav-Balıkesir karayolunun 27. kilometresinde, Mehmet Acar’ın kullandığı 10 AD 568 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Rahime Gül, Ülker ve Selin Erkan ile Ramazan Değmen ve Şehri İnan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. (EFE)