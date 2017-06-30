Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Simav’da hurdalık yangını

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir hurda deposunda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:03
Simav’da hurdalık yangını

Çavdır mahallesi’nde bulunan bir hurdacıda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının gece 01.30’da başladığı belirtildi. Çevresinde evlerin ve zahire deposunun bulunduğu “Niğdeliler Hurdacılık” adına kayıtlı depoda çıkan yangında tüp patlamaları meydana geldi. Naylon ve yanıcı maddelerin alev alması üzerine yangın bir anda büyüdü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdalıktaki yangın geniş bir alanda etkisini gösterirken, hemen yanındaki Mehmet Esen’e ait zahire deposu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hurdalık küle dönerken, binlerce liralık zararın olduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre, yangın ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:03
  1. Kütahya
  2. Niğde
  3. Simav
  4. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu
    1. İstanbul’da zehir tacirlerine şafak..
    2. Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
    3. Hakkari’de sıcaklarla mücadele
    4. FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon
    5. Simav’da hurdalık yangını
    6. Çıraklıktan başladı patron oldu
    7. Kadını araçtan yola attılar
    8. Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp..
    9. Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2..
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4..
    12. O ülkede patlama: 3 ölü
    13. Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine..
    14. ''Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    15. Paris'te bir kişi gözaltına alındı
    16. Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol..
    17. Meteorolojiden kritik uyarı!
    18. Trump Almanya’da Putin ile görüşecek
    19. Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
    20. Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...