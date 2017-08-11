Simav’da ’görsel cimnastik’ eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, cimnastik-güreş salonuna akıllı tahta takılarak ilk defa görsel cimnastik eğitimlerine başlandı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, cimnastik ve güreş alanında ilk görsel sportif eğitimlerin, antrenör Yıldıray Kaya tarafından yapıldığını belirtti. Sapmaz, “ Başarı, hayallerle başlar. Geleceğimiz olan gençliğimiz, sporu bilimsel ve profesyonel anlamda uygulama imkanına kavuştu. Sporu seventüm gençlerimize hayırlı olsun “ dedi. (MEİ-EFE)