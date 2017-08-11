Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Simav’da ’görsel cimnastik’ eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, cimnastik-güreş salonuna akıllı tahta takılarak ilk defa görsel cimnastik eğitimlerine başlandı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, cimnastik ve güreş alanında ilk görsel sportif eğitimlerin, antrenör Yıldıray Kaya tarafından yapıldığını belirtti. Sapmaz, “ Başarı, hayallerle başlar. Geleceğimiz olan gençliğimiz, sporu bilimsel ve profesyonel anlamda uygulama imkanına kavuştu. Sporu seventüm gençlerimize hayırlı olsun “ dedi. (MEİ-EFE)

11 Ağustos 2017 Cuma 15:44
Simav’da ’görsel cimnastik’ eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, cimnastik-güreş salonuna akıllı tahta takılarak ilk defa görsel cimnastik eğitimlerine başlandı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, cimnastik ve güreş alanında ilk görsel sportif eğitimlerin, antrenör Yıldıray Kaya tarafından yapıldığını belirtti. Sapmaz, “ Başarı, hayallerle başlar. Geleceğimiz olan gençliğimiz, sporu bilimsel ve profesyonel anlamda uygulama imkanına kavuştu. Sporu seventüm gençlerimize hayırlı olsun “ dedi. (MEİ-EFE)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 15:44
  1. Kütahya
  2. Simav
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor
    1. Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti”..
    2. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
    3. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
    4. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
    5. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    6. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
    7. Kırşehirli gençler saz yapımını..
    8. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
    9. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
    10. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
    11. Getir pili, al saati
    12. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
    13. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
    14. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
    15. Erken ergenlik dönemine dikkat
    16. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
    17. Baba oyaladı, çocuk çaldı
    18. Ormana uyuşturucu ektiler
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
    20. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!