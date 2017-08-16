Silvir Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde ilginç bir kuş yakalandı. Kuşun üzerine düzenek bağlandığı görüldü.

Silivri Cezaevi görevlileri, yerleşke çevresinde uçan üzerine ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördü. Kuş yere konduğu sırada yakalandı ve üzerinde mektup ya da başka malzemelrin tanışanilmesi için bir düzenek monte edildiği görüldü.

Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor. Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.

KURDUKLARI DÜZENEKLE KURYELİK YAPTIRIYORLAR

Cezaevi görevlileri, özellikle terör suçlılarının kaldığı cezaevlerinin çatı ya da daha farklı noktalarında sık sık örgütsel içerikli mesajların yeraldığı mektuplar buluyor.