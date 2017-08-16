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Silvir Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde üzerinde düzenek takılı bir kuş yakalandı. Kuşun üzerine mektup ya da benzeri eşyaların takılabilmesi için malzeme monte edildiği görüldü.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:40
Silvir Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde ilginç bir kuş yakalandı. Kuşun üzerine düzenek bağlandığı görüldü.

Silivri Cezaevi görevlileri, yerleşke çevresinde uçan üzerine ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördü. Kuş yere konduğu sırada yakalandı ve üzerinde mektup ya da başka malzemelrin tanışanilmesi için bir düzenek monte edildiği görüldü.

Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor. Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.

KURDUKLARI DÜZENEKLE KURYELİK YAPTIRIYORLAR

Cezaevi görevlileri, özellikle terör suçlılarının kaldığı cezaevlerinin çatı ya da daha farklı noktalarında sık sık örgütsel içerikli mesajların yeraldığı mektuplar buluyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:40
  1. Silivri Cezaevi
  • KütahyalıKütahyalı46 dk önce
    Bu kuş (haşa) cebrail olmasın sakın.zira peygamberimiz geliyormuş ceza evine bunları ziyarete.fettoş bunların aklını da almış.bunlar düşüncesiz robotlar.hepsinin aklı tutulmuş.vahh zavallılar.siz Rahman ile araya kimsenin giremiyeğini bilmiyormusunuz.
  • Çoban EzeÇoban Eze56 dk önce
    Demek ki Silivri ahalisi geleneksel yöntemleri seviyor.
  • Osmanlı Osmanlı 1 sa önce
    Takın kuşa bi gps verici uçurun. Kim gönderdiyse geri oraya gitisin tespit edin yerini.
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