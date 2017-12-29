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Silkeleme işine kendini fazla kaptıran teyze
Tüm sinirini, silkelediği pantolondan çıkaran kadının görüntüleri şu sıralar sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
29 Aralık 2017 Cuma 20:53
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 20:53
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