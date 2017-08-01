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Silivri İlçe Emniyet Müdürü toprağa verildi!

İstanbul'da intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi, bugün memleketi Samsun’un Terme İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:25
Silivri İlçe Emniyet Müdürü toprağa verildi!

İstanbul’da dün makam odasında beylik tabancası ile intihar ettiği belirlenen Silivri İlçe Emniyet Müdürü 39 yaşındaki Hakan Çalışkan’ın cenazesi dün gece tarifeli uçakla memleketi Samsun’un Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Bugün düzenlenen törende Hakan Çalışkan’ın cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Babası Ömer Çalışkan daha önce ölen Hakan Çalışkan'ın öğretmen olan ağabeyi Hasan Çalışkan kabul etti.


Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın hemşire olan eşi Çiğdem Çalışkan, bayrağa sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Annesi Mükerrem Çalışkan güçlükle ayakta durabildi. 

Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın cenazesi daha sonra Kocaman Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Çalışkan ailesinin yakınları, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazından sonra Hakan Çalışkan, Terme İlçesi Kocaman Mahallesi Soğukpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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