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Silivri Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
Silivri Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
  1. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan
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