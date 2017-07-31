Silivri Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.
Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.