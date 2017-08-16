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Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine düzenek kurulan haberci kuş yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde üzerinde düzenek takılı bir kuş yakalandı. Kuşun üzerine mektup ya da benzeri eşyaların takılabilmesi için malzeme monte edildiği ortaya çıktı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:55
Silivri Cezaevi karıştı! Üzerine düzenek kurulan haberci kuş yakalandı

Silivri Cezaevi görevlileri, yerleşke çevresinde üzerinde ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördü. Kuş yere konduğu sırada yakalandı ve üzerinde mektup ya da başka malzemelerin taşınabilmesi için bir düzenek monte edildiği görüldü.

Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor.

Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:55
  1. Silivri Cezaevi haberci kuş
  2. Haberci kuş
  3. haber düzeneği
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