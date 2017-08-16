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Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde üzerinde düzenek takılı bir kuş yakalandı. Kuşun üzerine mektup ya da benzeri eşyaların takılabilmesi için malzeme monte edildiği ortaya çıktı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş yakalandı

Silivri cezaevi çevresinde ilginç bir kuş yakalandı.  Silivri Cezaevi görevlileri, yerleşke çevresinde uçan üzerine ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördü. Kuş yere konduğu sırada yakalandı ve üzerinde mektup ya da başka malzemelerin taşınabilmesi için bir düzenek monte edildiği görüldü.
Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor. Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.

KURDUKLARI DÜZENEKLE KURYELİK YAPTIRIYORLAR
Cezaevi görevlileri, özellikle terör suçlılarının kaldığı cezaevlerinin çatı ya da daha farklı noktalarında sık sık örgütsel içerikli mesajların yeraldığı mektuplar buluyor.(Sabah)

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
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