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Şili'den eriğin tanesi 10 lira

Özellikle hamileler için Şili'den getirilen eriğin tanesi 10, kilosu ise 600 liradan tezgahta yer alıyor.

06 Şubat 2018 Salı 10:23
Şili'den eriğin tanesi 10 lira

Kış aylarına rağmen pazar tezgahlarında yerlerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni, Şili’den gelen ve tanesi 10, kilosu 600 liraya satılan yeşil erik oldu.

Sıcak günleri özleten yaz meyvelerinde en yüksek fiyata sahip olanların başında erik ve çilek geliyor. Yeşil eriğin tanesi 10, kilogramı da 600 liraya satılırken, diğer yaz meyvelerinden çilek 12 lira, kavun 10 lira, karpuz ve üzüm ise 5 liraya alıcı buluyor.

Eskişehir'de pazarcılık yapan Emin Özkaya, yüksek fiyatların bir ay içinde normale döneceğini söyledi.

Özkaya, "Eriği hamileler için getiriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar gelip alıyor. Sadece Eskişehir’de yaşayanlar değil, civar illerde yaşayan vatandaşlarda geliyor. Sırf erik için gelenler var. Erik bize yurtdışından, Şili’den paket hesabı geliyor. Biz de paket başına kargo masrafı ve kendi karımızı koyuyoruz. O da 2 veya 3 lira gibi bir rakam oluyor. Bizim kazancımız yok. Kamu hizmeti yapıyoruz" dedi.

ADET VE PAKET SATIŞ

Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatlarını aktaran Özkaya, eriği adet ve paket olarak sattıklarını söyledi. Pazar esnafı Özkaya, "Kavunun kilosu 10 lira, karpuzun kilosu da 5 lira. Fiyatlar cazip. Eriği adet ve paket olarak satıyoruz. Paketin içinde 3 veya 5 erik oluyor. Kilo olarak düşünürsek eriğin kilosu 600 liraya geliyor. Ancak kilo hesabı değil de paket hesabı sattığımız için bana da paket olarak geliyor. 15 gün satıyorum sonra tekrar geliyor. Çileğin kilosu 12 lira, eriğin kilosu 600 liraya geliyor ve tanesi 10 lira, üzümün kilosu 5 lira, karpuzun kilosu 5 lira ve kavunun kilosu 10 lira. Bunlar yaz meyveleri ama kışın ortasında da taze olmak şartıyla elimizde bulunduruyoruz. 1 ay sonra üretim fazlalaşmaya başladığı için bu meyvelerin fiyatı normale döner. Seralardan çilek, kavun ve karpuz daha nitelikli gelmeye başladığı için fiyatlar daha hesaplı olur" dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:23
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