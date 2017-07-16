Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şili’de kar yağdı, 1 kişi hayatını kaybetti

Şili’nin başkenti Santiago’da aşırı yağışın ardından kar temizleme çalışmaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:56
Şili’de kar yağdı, 1 kişi hayatını kaybetti

Şili’nin başkenti Santiago’da kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede nadir olarak görülen kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yaklaşık 250 bin kişiye elektrik verilemediği bildirilirken, karı temizlemeye çalışan bir kişi de hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan habere göre, elektrik direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi de yaralandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, çok sayıda spor müsabakası da ertelendi.

Meteoroloji yetkilileri, başkent Santiago’da 2007 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı görüldüğünü aktardı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:56
  1. Şili
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD'li teröristlerden kan donduran sivil katliamı!
    1. PYD'li teröristlerden kan donduran..
    2. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
    3. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
    4. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
    5. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
    6. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
    7. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
    8. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
    9. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
    10. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
    11. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
    12. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
    13. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
    14. Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı
    15. TEM Otoyolu trafiğe kapandı
    16. Tekirdağ’da feci ölüm
    17. Kuyuya düşen işçi ağır yaralandı
    18. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7..
    19. Batı Karadeniz’de dev dalgalar..
    20. Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!