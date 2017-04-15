Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bolivya sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem, çevredeki birçok kenti salladı. Sarsıntının 135 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:39

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi USGS, 6.2 büyüklüğündeki depremin San Pedro de Atacama yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu bölge, Bolivya sınırına hayli yakın ve doğusunda da Arjantin sınırı var.

USGS verilerine göre, sabaha karşı saat 05.15'de meydana gelen deprem yerin 135 kilometre altında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, deprem bölgesinden henüz bir can kaybı veya hasarın bildirilmediğini aktardı.

 
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