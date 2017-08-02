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Şili’de 5.5 büyüklüğünde deprem

Şili’nin başkenti Santiago’da meydana gelen depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
Şili’de 5.5 büyüklüğünde deprem

Santiago’da büyüklüğü 5.5 olarak belirlenen depremin gece yarısı paniğe yol açtığı açıklandı. Hasar ve kayıplar hakkında ise henüz açıklama yapılmadı. Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, şehrin 33 kilometre kuzeyinde şiddetli sarsıntı yaşandığını belirtti. Depreme tanık olan bir kişi, “Bir sürü sarsıntı oldu. İlk önce hafif sonra büyük bir sarsıntıyla karşılaştık. Yaklaşık 30 saniye devam etti” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir başkası, “Beni uyandırdı çok sallandım” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
  1. Amerika
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