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Şile’de bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin son gününde Şile’de yaşanan yoğunluk ilçedeki trafiği durma noktasına getirdi.

27 Haziran 2017 Salı 16:04
Şile’de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde plajlara akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce kişi Şile plajlarına akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçedeki trafik adeta durma noktasına gelirken, zabıtalar ilçe girişinde önlem aldı. Tıklım tıklım dolan plajdaki araç ve insan yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:04
  1. İstanbul
  2. Ramazan Bayramı
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