Şile'de batan gemiyle ilgili flaş gelişme

Şile açıklarında bir kargo gemisinin radardan kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Geminin battığı belirlendi. Gemide bulunan ve haber alınamayan 10 kişilik mürettebat aranıyor. Olayı duyan gemicilerin yakınları bölgeye gelip arama çalışmalarını izledi. Batan gemide bulunan Nihat Küçük'un geminin sahibi olduğu ve aynı zamanda oğlu Aşkın Küçük'ün de aynı gemide olduğu öğrenildi. Gemide 11 kişinin olduğu ortaya çıktı.

GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Batan geminin yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR gemisi tarafından tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Şile sahilinden 7 mil açıkta 88 metre derinde olduğu saptandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi bahse konu olan ticari geminin yerini tespit etmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine hâlihazırda devam edilmektedir" denildi. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan aldığı çimento yapımında kullanılan demir tozu yükünü Zonguldak'ın Ereğli Limanı’na götüren 78 metre uzunluğunda M/V Bilal Bal adlı kargo gemisi Şile açıklarında battı. Olay Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 04.25'te "ARTUR" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti. Arama çalışmalarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulundu. Olayın anlaşılmasının ardından geminin battığı bölgeye havadan ve karadan kurtarma ekipleri gönderildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağılı AV 212 tipi arama kurtarma helikopteri havalanarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

MÜRETTEBAT ARANIYOR

Kayıp mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı iddia edilmişti. Ancak Şile Kaymakamı Salih Yüce, kayıp gemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bulunan kimse yok. Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor. Battığını değerlendiriyoruz" dedi.

SAHİBİ VE OĞLU DA BATAN GEMİDEYDİ

Batan gemide bulunan Nihat Küçük'un geminin sahibi olduğu ve aynı zamanda oğlu Aşkın Küçük'ün de aynı gemide olduğu öğrenildi.

3 BİN 800 TON YÜKÜ VARDI

Geminin battığının kesinleşmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas'ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait açık deniz destek gemisi Nene hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi. DEMSA Denizcilik armatörlüğünde olan geminin 1974 yapımı, 3 bin 800 ton demir tozu yüklü koster tipi geminin neden battığı araştırılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da destek istendiği öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, "Maalesef Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşallah personele sağ salim ulaşırız. Ben bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları inşaallah başarıyla tamamlanmış olur" dedi.

BAKANLIK: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugün Şile açıklarından radarda kaybolan gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunduğu belirtildi.

Açıklama şu şekilde:"Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “BİLAL BAL” isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır. Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır.

Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."