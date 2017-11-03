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Şile'de batan gemide 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Şile'de batan gemideki 11 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:26
Şile'de batan gemide 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:26
  1. Şile
  2. Gemi
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