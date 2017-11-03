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Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı

Ulaştırma Bakanlığı, Şile'deki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 20:12
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; "Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşırken 1 Kasım'da  Şile sahiline 7 mil mesafede batan 78,5 metre boyundaki “Bilal Bal" isimli gemide, acente tarafından gemlik Liman Başkanlığı'na sunulan belgelere göre 10 personel bulunmaktaydı. Ancak Liman Başkanlığı'nın izni ve bilgisi dışında Gemi Kaptanı, Gemi Baş makinisti ve 1 Yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup incelemeler sürdürülmektedir"

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 20:12
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