Şile açıklarında batan gemide bulunan mürettebatın isimleri belirlendi

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Geminin battığı bölgeye havadan ve karadan kurtarma ekipleri gönderildi. Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi. Geminin batma nedeni ise henüz bilinmiyor.

Gemide bulunan mürettebatın isimleri

Gemide bulunan mürettebatın isimlerinin ise Kaptan Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmühendis Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı ile gemiciler Mert İlkmen, Nihat Küçük, Nedim Alicem, Sabri Yıldırım, Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı olduğu öğrenildi.

“Alev Kartalı” arama kurtarma çalışmalarına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından, itfaiye yangın söndürme helikopteri “Alev Kartalı” arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.

Can simidi ile şişme can salı bulundu

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, üzerinde "Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulunduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan açıklamada ise, "Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur" denildi. Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli Türk Bayraklı gemiyle ilgi Sahil Güvenlik Komutanlığı yazılı açıklama yaptı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 m. boyunda Bilal Bal isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır.



Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu görevlendirilmiştir.



İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur.



Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır.”