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Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de aralarında husumet bulunuğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan şahıs, 15 gün sonra hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:38
Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

8 Ağustos’ta akşam saatlerinde Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyünce pompalı tüfek kullanılmıştı. Tüfekten çıkan saçmalarla V.Ş. (27) ile kardeşi G.Ş. (25) yaralanmış, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan V.Ş., 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:38
  1. kayseri
  2. kavga
  3. silahlı kavga
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