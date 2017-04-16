Silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:57

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba iki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Kavgada, Abdülrezzak Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, İdris Yıldız ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralanmıştı. Siverek Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumu ağır olan yaralılardan İdris Yıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
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