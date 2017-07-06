Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Silahlı İslamcıları canlı canlı yiyeceğim''

Vietnamlı rehinelerin ölü bulunmasının ardından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte sert açıklamalarda bulundu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:33
''Silahlı İslamcıları canlı canlı yiyeceğim''

Filipinler'de geçen yıl Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırıldığına inanılan 2 Vietnamlı rehinenin cansız bedeni bulunmasının ardından açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “silahlı İslamcıları canlı canlı yeme” tehdidinde bulundu.

Geçtiğimiz Kasım ayında kaçırılan Vietnam vatandaşı Hoang Thong ve Hoang Va Hai'nin cesetlerinin Basilan Adası'ndaki Sumisip kasabasında dün bölge sakinleri tarafından başları kesilmiş bir şekilde bulunduğu aktarılırken, ordu Ebu Seyyaf örgütünü sorumlu tuttu.

Rehinelerin bulunmasının ardından dün gece geç saatlerde açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Eğer isterseniz silahlı İslamcıların ciğerlerini yerim. Bana tuz ve sirke verin, onları önünüzde yiyeyim.” ifadelerini kullanarak “Ben her şeyi yerim. Hatta yemeye uygun olmayan şeyleri bile yerim.” dedi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü, rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız İslami bir devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde silaha başvuruyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:33
  1. Ebu Seyyaf
  2. filipinler
  • Yusuf SezerYusuf Sezer32 dk önce
    Ebuseyyaf ayrı bir halt,Filipinler ayrı bir halt işliyor!
  • FatihFatih48 dk önce
    Filipinlerin ayaga kalkmasini onlemek icin kurulmus bir tuzak.Bizde pkk neyse orda da abuseyyaf ayni sey, yok birbirinden farklari, kukla ayni kuklaci ayni
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Büyükada'da uluslararası karanlık toplantıya baskın! Af Örgütü'nden açıklama geldi
  1. Büyükada'da uluslararası karanlık..
  2. Saadet Partisi'nden 'miting' açıklaması
  3. ABD'den flaş Kıbrıs çağrısı!
  4. Maltepe'de kaos oluşturmaya çalışan 4..
  5. Erdoğan: Barzani pişman olacak
  6. Yok böyle bir koca! Eşi için bakın ne..
  7. Erdoğan, Almanya'ya gitti
  8. PKK'ya karşı yeni Kürt hareketi kuruldu
  9. 1 ABD askeri infaz edildi
  10. Suudi Arabistan'dan darbecilere kıyak:..
  11. Fransa: Filistin'nin durumu tehlikede
  12. ABD'nin PKK'ya Humvee yardımı..
  13. FETÖ'nün o kurumdaki tüm mahrem..
  14. 'Suriye'de hapse girenden umut kesilir'
  15. Tarihi camiye tarihinin en kapsamlı..
  16. Onların beyni normal insanlarınkinden..
  17. ''Silahlı İslamcıları canlı canlı..
  18. Muhaliflerden DEAŞ hücrelerine baskın
  19. Başbakan'dan Avrupa'ya rest!
  20. AP'den Türkiye'ye küstah çağrı: Akkuyu..
15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…