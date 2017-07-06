''Silahlı İslamcıları canlı canlı yiyeceğim''

Filipinler'de geçen yıl Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırıldığına inanılan 2 Vietnamlı rehinenin cansız bedeni bulunmasının ardından açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “silahlı İslamcıları canlı canlı yeme” tehdidinde bulundu.



Geçtiğimiz Kasım ayında kaçırılan Vietnam vatandaşı Hoang Thong ve Hoang Va Hai'nin cesetlerinin Basilan Adası'ndaki Sumisip kasabasında dün bölge sakinleri tarafından başları kesilmiş bir şekilde bulunduğu aktarılırken, ordu Ebu Seyyaf örgütünü sorumlu tuttu.

Rehinelerin bulunmasının ardından dün gece geç saatlerde açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Eğer isterseniz silahlı İslamcıların ciğerlerini yerim. Bana tuz ve sirke verin, onları önünüzde yiyeyim.” ifadelerini kullanarak “Ben her şeyi yerim. Hatta yemeye uygun olmayan şeyleri bile yerim.” dedi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü, rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız İslami bir devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde silaha başvuruyor.

Mepa News