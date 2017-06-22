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Silahlı İHA'dan Zap'ta nokta atışı: 3 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında üç teröristin insansız hava aracıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:17
Silahlı İHA'dan Zap'ta nokta atışı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatına ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 teröristin silahlı insansız hava aracıyla vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere üç gün önce düzenlenen bir başka hava harekatında iki terörist etkisiz hale getirildi, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:17
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
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