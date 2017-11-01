Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Silahlı eğitim görüntülerini yayınladılar

Taliban çatısı altında hareket eden İslami Cihad İttihatı, özel kuvvetlerinin eğitim görüntülerini paylaştı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:32
Silahlı eğitim görüntülerini yayınladılar

Afganistan'da Taliban çatısı altında hareket eden İslami Cihad İttihadı, özel kuvvetlerinin eğitim görüntülerini yayınladı. Örgütün medya kolu Bedr et-Tehvid tarafından yayınlanan görüntülerde savaşçılara yakın dövüş ve şehir savaşı eğitimi verildiği görülüyor.

 

Binaları düşman güçlerinden temizleme, gözaltına alma gibi eğitimlerin yanısıra hareket halindeki motosikletle suikast düzenleme eğitimi de veriliyor. Ekim ayının başında çekildiği düşünülen görüntülerin nerede kaydedildiğine dair herhangi bilgi bulunumuyor.

Çoğunlukla Afganistan-Pakistan sınırında faaliyet gösteren grup, ülkenin kuzey bölgelerinde de aktif olarak Taliban güçlerine destek veriyor. 

mepanews 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 17:32
  1. Taliban
  2. Afganistan
  3. İslami Cihad İttihadı
  • Delidumrul38Delidumrul3837 dk önce
    Birde İsimlerine İslami cihad diyorlar islama kurban olun siz hep müslümanları katlediyosunuz....soyları.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle 'açıklanamıyor'
  1. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
  2. Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan..
  3. Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit
  4. Keşmir-Pakistan arası seyahate 4 ay..
  5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme..
  6. 'Trabzon’u dünyanın sayılı..
  7. İyi Parti'nin il başkanları belli oldu
  8. “Okulun bahçesi kanlar içindeydi”
  9. ''Büyükelçi tayin etmek, diktatörü..
  10. Silahlı eğitim görüntülerini..
  11. Bilgiç’den Eğirdirlilere hastane müjdesi
  12. Berlin'de İsrail yönetimine protesto
  13. 1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin..
  14. Hepsi birbirinden ilginç mutfak aletleri
  15. Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum
  16. Otobüs şoförü, yolcuyu zorla araçtan..
  17. Musul valisi görevden alındı
  18. Elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100..
  19. İsveç'te şüpheli paket alarmı
  20. Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragmanı!..
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi