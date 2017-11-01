Silahlı eğitim görüntülerini yayınladılar

Afganistan'da Taliban çatısı altında hareket eden İslami Cihad İttihadı, özel kuvvetlerinin eğitim görüntülerini yayınladı. Örgütün medya kolu Bedr et-Tehvid tarafından yayınlanan görüntülerde savaşçılara yakın dövüş ve şehir savaşı eğitimi verildiği görülüyor.

Binaları düşman güçlerinden temizleme, gözaltına alma gibi eğitimlerin yanısıra hareket halindeki motosikletle suikast düzenleme eğitimi de veriliyor. Ekim ayının başında çekildiği düşünülen görüntülerin nerede kaydedildiğine dair herhangi bilgi bulunumuyor.

Çoğunlukla Afganistan-Pakistan sınırında faaliyet gösteren grup, ülkenin kuzey bölgelerinde de aktif olarak Taliban güçlerine destek veriyor.

mepanews