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Silahlı ANKA göreve başladı

Milli insansız hava aracı ANKA'nın silahlı modeli göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı silahlı İHA'nın görüntülerini paylaştı. Yüksek çözünürlüklü gözleri ile teröristleri bulan ANKA artık onları anında imha edecek.

04 Temmuz 2017 Salı 17:45
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:45
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