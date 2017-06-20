Silahlarını teslim etmeye başladılar...

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından 24 Kasım 2016'da imzalanan anlaşmayla ülkenin farklı yerlerinde oluşturulan 26 bölgede toplanan örgüt militanları, ellerindeki silahların kalan yüzde 40’lık son kısmını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerine teslim etmeye başlayacak.

Barış anlaşmasının takvimine göre mayıs sonunda bitmiş olması gereken silah bırakma süreci, toplanma alanlarındaki lojistik engeller başta olmak üzere çeşitli sebeplerden ötürü 20 Haziran’a tehir edilmiş, tarafların yaptığı görüşmelerin ardından bu tarih tekrar ertelenerek 27 Haziran’a bırakılmıştı.

FARC’ın, elindeki silahların yüzde 30'unu 7 Haziran’da teslim etmesinin örgüt lideri Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Yarım yüzyılı aşkın süredir çatışan FARC’ın, ikinci yüzde 30’luk teslimatı ise kamuoyundaki şüpheli yaklaşımların da etkisiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kenti kırsalındaki La Evrira toplanma alanında, basına açık bir törenle yapılmıştı.

FARC’ı Kolombiya Devrimci "Silahsız” Güçleri yapmak için bugün başlayan üçüncü ve son teslimat süreci ise 7 gün devam edecek ve Santos’un 27 Haziran’da sembolik olarak teslim alacağı son silahla noktalanacak.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.