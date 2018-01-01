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Silahlarını bırakarak teslim oldular

Afganistan'da 9 Taliban üyesi silahlarını bırakarak teslim oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
Silahlarını bırakarak teslim oldular

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, 9 militanın kendi istekleri ve ellerindeki silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Teslim olan örgüt üyelerine iş imkanı sağlanması için çabaladıklarını ifade eden Azizi, Taliban mensuplarının teslim olmasının bölgedeki güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

Cüzcan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Ekrem de Cüzcan'da Yüksek Barış Konseyinin faaliyete başlamasından bu yana 862 örgüt üyesinin teslim olduğunu kaydetti.

Konseyin yürüttüğü Barış Programı çerçevesinde silah bırakan militanlara maddi destek ve iş imkanı sağlanıyor.AA

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:40
  1. Afganistan
  2. Taliban üyesi
  3. Taliban
  4. Cüzcan vilayeti
  5. Cüzcan vilayetinin Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi
  6. silah
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