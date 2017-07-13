Silahların sustuğu noktada bomba yüklü araç patlatıldı!

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde imzalanan anlaşmayla çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, gece yarısı bir intihar saldırısıyla sarsıldı.

Son dönemde terör örgütü IŞİD'in kentteki hücre evlerine baskınlar yapan muhalifler, bomba yüklü bir araç saldırısına hedef oldu.

Muhaliflerin karargah olarak kullandığı bir tekstil fabrikasının üstüne sürülen patlayıcı yüklü aracın infilak etmesiyle onlarca kişi öldü veya yaralandı. Reutershaber ajansı, en az 12 can kaybının olduğunu bildiriyor.

Hatay'ın karşısındaki İdlib, yıllardır muhaliflerin kontrolünde. Son olarak Aralık 2016'da Halep'ten tahliye edilen muhalifler de İdlib'e getirilmişti.

Reuters, saldrıya hedef olan karargahın Tahrir El Şam örgütüne ait olduğunu aktarıyor. Söz konusü örgütün ana gövdesinin Nusra Cephesi üyeleri tarafından oluşturulduğu yönünde iddialar var.

İdlib'de geçen hafta aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu yaklaşık 100 IŞİD teröristi yakalanmıştı.