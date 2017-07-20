'Silahlar tutukluk yapıyor, arazide deneyeceğiz'

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in, Moda Deniz Kulübü'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan iki helikopteri silah ve mühimmatlarla donatan, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) bölüğündeki 29'u tutuklu 31 askerin yargılanmasına başlandı. Sanıklardan eski Teğmen Ahmet Vurgun, "Ben depo görevlisiyim o gün tatbikat olacağını söylediler. Biz de helikopteri mühimmat ve silah yükledik. Filo komutanı Alparslan Şahin, silahların tutukluk yaptığını bu tutukluğu gidermek için arazide silahları deneyeceklerini, bu yüzden silahları helikoptere taşımamızı söyledi" dedi.



3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı MAK Timi Komutanı Astsubay Başçavuş Yılmaz Bahar, iddiaya göre, 15 Temmuz günü sabah saatlerinde 7'şer kişilik 3 timle, ağır silahlarla donatılan üsse ait 6 araçla, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı, koruma gerekçesiyle Konya'dan İstanbul'a hareket etti. Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, 135'inci MAK Filo Komutanı Yarbay Alparslan Şahin, filodaki askerlerin büyük bölümünü evlerine gönderdi. Sonra mühimmat deposundaki görevliyi değiştirip, deponun başına kendi ekibindeki görevliyi getirdi. Ardından 2 helikoptere 4 makineli tüfek, yaklaşık 6 bin mermi ve altlarına füze savar sistemi yerleştirildi. Sonra 7'şer kişilik 3 tim saat 18.00 sıralarında Konya'dan İstanbul'a 2 helikopterle hareket etti. Yalova'da ikmal yaptıktan sonra diğer ekiplerle birlikte Moda Deniz Kulübü'ndeki düğüne baskın düzenlendi.



KONYA'DA YARGILANMAYA BAŞLANDILAR



Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün basan timlerin bulunduğu 2 helikoptere 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda silah ve mühimmet yükleyen 29'u tutuklu 31 askerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanmasına Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



'SİLAHLAR TUTUKLUK YAPIYOR ARAZİDE DENEYECEĞİZ'



İlk olarak ifade veren meslekten ihraç edilen eski teğmen Ahmet Vurgun, savunmasında "Ben depo görevlisiyim, o gün tatbikat olacağını söylediler. Biz de helikopteri mühimmat ve silah yükledik. Filo komutanı Alparslan Şahin, silahların tutukluk yaptığını bu tutukluğu gidermek için arazide silahları deneyeceklerini bu yüzden silahları helikoptere taşımamızı söyledi." dedi.



MAK timinde görevli meslekten ihraç edilen eski astsubay Çağlayan Çetin ise FETÖ'nün okullarına ve dershanelerine gitmediğini telefonunda örgütün 'Bylcok' adlı haberleşme programının da yüklü olmadığını belirtti.



Helikoptere silah ve mühimmatları Yarbay Alparslan Şahin'in emriyle yüklediklerini ileri süren Çetin şöyle konuştu:



''Yarbay Alparslan Şahin emriyle mühimmatları helikoptere yükledik. Bizim o helikoptere yüklediğimiz mühimmatların nerede kullanılacağını bilme gibi bir durumumuz yok. Filo komutanı ve subayların bileceği bir görev olur. Biz 14 Temmuz da ne yaptıysak, 15 Temmuz'da da aynısını yaptık. O gün Filo komutanı cep telefonlarını toplattırdı. Darbe girişimini gazinoda televizyonda izliyorduk. Bu sırada Enes Başçavuş, 'Cumhurbaşkanı'nı şimdi paketleyecekler' dedi. Ben de dönüp 'Ağabey sen ne içtin Allah aşkına' dedim. O gece sabaha kadar televizyondan takip ettik. Sabahta lojmana evlerimize gittik.''



Üzerinde bulunan 1 dolarla ilgili de açıklama yapan Çetin, savunmasında şöyle devam etti:



''Ben terörle mücadelede, Kuzey Irak'ta görev yaptım. Bölükte bize, 'Bunlar çok sık yurt dışı göreve gidiyorlar. Bizden çok para alıyorlar' diye söylenenler vardı. Ben de gitmek istemediğimi söyledim. 3205 dolar para aldım. Ben bu parayı vergi dairesine götürüp devlet hazinesine bağışta bulunmak istedim. Üzerimde bulunan 1 dolar da bankadan hesabımdaki doların kur hesabını yapabilmek için makbuz karşılığında çektiğim 1 dolar. Ben Süleyman Şah türbesinin taşınmasında bulundum."



GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜNÜ KAYBETTİK ONU ARAYACAĞIZ



Tutuklu askerlerden meslekten ihraç edilen Başçavuş Enes Aksu ise, şunları söyledi:



''O gün bayrak töreninden önce Filo Komutanı Alparslan Şahin, arazideki arkadaşların gece görüş dürbününü kaybettiğini, onu aramak için çalışma yapılacağını söyledi. Saat 21.00 civarı İleri Hava Kontrolörü (İHK) olan arkadaşlara mesaiye çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Filo komutanı, 'Karışık durum var silahlarınızı alın.' dedi. İddianame de Filo Komutanı Alparslan Şahin'in ifadesi neden yok anlamış değilim. Saat 00.00'a kadar silahlarımızla bekledik. Sonra silahları bırakıp televizyon izlemeye başladık. Alparslan Şahin araziye giden 2 helikopterin kayıp olduğunu söyledi. Ancak bu durum ben de şüphe uyandırdı. Çünkü bu durumu hiçbir yere bildirmedi.''



Cumhurbaşkanı için söylediklerinin de yalan olduğunu ileri süren Aksu şunları kaydetti:



''Cumhurbaşkanı için söylediklerim katiyen yalan. Neden böyle gereksiz ifade verdiler anlamadım. Hayatı boyunca hiçbir üstüne 'Sen ne içtin ağabey' diye bir söylemi olabildi mi acaba. İfadeyi süsleme adına yapılan bir şey. Whatsapp grubumuzdan bir arkadaş, Moda Deniz Kulübünde yapılanın fotoğrafını gönderdi. Ben de Cumhurbaşkanı'nı da alacaklarmış, ama alamamışlar dedim."



Duruşma diğer sanık askerlerin dinlenmesiyle devam ediyor.