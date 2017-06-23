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Silahlar susar susmaz… Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde çatışmadan zarar görmüş binaların arasında açık havada 2 bin kişiye iftar verildi. Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflar büyük yankı uyandırdı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

23 Haziran 2017 Cuma 14:45
Silahlar susar susmaz… Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki Arbin beldesinde 2 bin kişiye açık havada iftar verildi.

El Rahme Hayır Kurumu, Arbin beldesinde muhaliflerle Esad güçleri arasındaki cephe hattına bir kilometre uzaklıkta iftar sofrası kurdu.

Uzun masaların yemek ve içeceklerle donatıldığı, cephe hattına bir kilometre uzaklıkta kurulan iftara ihtiyaç sahipleri, yaralılar ve çocuklar iştirak etti.

İftar yemeğinin tamamlanmasının ardından Kadir gecesi münasebetiyle beldede düzenlenen etkinliklerde Kur'anı Kerim ve ilahiler okundu.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SOFRA

El Rahme Hayır Kurumu görevlilerinden Abdulkerim el Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kadir gecesi münasebetiyle daha önce her yıl ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyorduk. Bölgede çatışmaların geçici bir süreliğine durmasını fırsat bilerek bu yıl da açık havada yaklaşık 2 bin kişiye iftar verdik." dedi.

İftara yaralı ve ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 500 çocuğun katıldığını aktaran Naim, ''Hedefimiz insanları bir araya getirmekti. Savaştan önce de bunu yapıyorduk, iftarlarla insanları bir araya getirerek kaynaşmayı sağlıyorduk. Savaşta ise bölgeye düzenlenen yoğun saldırılar nedeniyle böyle bir imkanımız olmadı." diye konuştu.

İftara katılan Rıdvan Ebu Şahir de, ''Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle uzun zamandır insanlar bir araya gelemiyorlardı. Ramazan ayının başlamasıyla insanlar toplu iftarlarda buluşmaya başladı.'' dedi.

Şahir, ''Unutulamaya yüz tutan toplu iftarlarda insanların bir araya gelmesi güzel bir şey. Rejimin saldırıları nedeniyle bir araya gelemiyorduk. Allah'a şükür toplu iftar yemeklerinde bir araya gelerek birbirimize moral veriyoruz ve içinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:45
  1. Suriye
  2. Şam
  3. iftar sofrası
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