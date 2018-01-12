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Silahla yaralandı telefonu elinden bırakmadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişinin tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:18
Silahla yaralandı telefonu elinden bırakmadı

Olay, saat 13.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan Deprem Müzesi karşısında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.C. isimli silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabanca ile 5-6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 27 yaşındaki M.O. her iki bacağından da vurularak yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçmak istedi. Ancak cadde üzerinde bulunan sivil polisler saldırganı kaçamadan yakalayıp etkisiz hale getirerek Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

CEP TELEFONUNU ELİNDEN BIRAKMADI

Bacaklarından yaralanan M.O. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının ambulanstan sedye ile indirilerek Acil Servise getirildiği esnada cep telefonunu elinden bırakmayarak uğraşması ise dikkat çekti. Polis, meydana gelen silahlı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:18
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