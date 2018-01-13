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Silahla vurulmuş halde bulunan çoban öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanları otlattığı bölgede silahla vurulmuş halde bulunan çoban, hastanede hayatını kaybetti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
Silahla vurulmuş halde bulunan çoban öldü

Çobanlık yapan Sığan Kertes (15) , Ensar Mahallesi Mangalan bölgesinde hayvanlarını otlattığı yerde silahla yaralanmış halde bulundu.

Çevredeki başka bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kertes'in ailesi, genci Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü.

Kertes, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aynı bölgede hayvanlarını otlatan A.A'yı gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
  1. Ceylanpınar
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  3. Ölüm
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