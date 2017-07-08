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Silahla kendini vurdu, yürüyerek kurtuldu

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Filizli köyünde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk babasına ait silahla oynarken kendini vurdu. Bir kilometre yürüyerek yaralı olarak yaylaya gelen F.K, Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:31
Silahla kendini vurdu, yürüyerek kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Olur ilçesine bağlı Filizli köyü Taşbaşı Yaylası’nda babasıyla birlikte çobanlık yapan 12 yaşındaki F.K, çoban kulübesinde uyurken babası Keramettin K. hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Sabah saatlerinde uyanan F.K, babasının yastık altındaki silahıyla oynarken silahın aniden ateş almasıyla kendini yaraladı. F.K bir kilometre yürüyerek yaylada evlerin bulunduğu bölgeye ulaşmayı başardı. F.K, minibüsle köye getirildi.

112 ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Oltu Devlet Hastanesine getirdiler. Acil poliklinikte müşahade altına alınan F.K’nın sol karın boşluğundan yaralandığı sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
F.K, “Silahla oynuyordum bir anda patladı. Sonra silahı elimden fırlattım sonra yaylaya yürüdüm vurulduğumu söyledim, sonra da beni hastaneye getirdiler” dedi.

F.K, çocuklara mesaj vererek, “Sakın silahla oynamayın ben oynadım sonu çok kötü oldu” dedi. 

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:31
  1. Erzurum
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