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Silahını temizlerken kendisini vurdu

Daday ilçesinde ikamet eden bir kişi, silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu vurularak yaralandı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:03
Silahını temizlerken kendisini vurdu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden bir kişi, silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu vurularak yaralandı.
Daday’a bağlı Dereköyü Köyünde ikamet eden 76 yaşındaki Hilmi Yılmaz, silahını temizlediği silahı sırada ateş aldı. Yaralanan Hilmi Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:03
  1. Kastamonu
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