Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Silah yapıyorlardı… O ilde şok, yakalandılar!

Gaziantep'te operasyon düzenlenen evin kaçak silah imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Operasyonda silahlarla birlikte polis montu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli şahıstan birinin ülkelerindeki iç savaşta ayağından yaralandığı ortaya çıktı. Suriyeli şahıs, koltuk değneği ve polisten yardım alarak yürüdü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:06
Silah yapıyorlardı… O ilde şok, yakalandılar!

Gaziantep'te ihbar üzerine polisin operasyon düzenlediği evin Kaçak silah imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Evde gözaltına alınan Suriyeli şahıslardan birinin, ülkelerindeki iç savaşta ayağından yaralandığı ortaya çıkarken, şahıs koltuk değneği ve polis yardımıyla araca kadar yürüdü. 

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro ekipleri, ihbar üzerine Etiler Mahallesi'nde bulunan bir eve gece yarısı baskın düzenledi. Operasyonda 3'ü Suriye uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerden birinin ülkelerindeki iç savaşta ayağından yaralandığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan şahıslar ve ele geçirilen malzemeler polis merkezine götürüldü.

POLİS MONTU DA BULUNDU

Ekipler evde yaptıkları aramada, polis montu, dizüstü bilgisayar, çok sayıda silah, mermi, şarjör, silah yapım ve bakımında kullanılan mekanik parça ve araç gereçler ele geçirdi. Toplanan malzemeler, polis merkezine götürüldü. Zanlıların polis montunu nasıl ele geçirdiği henüz bilinemezken, ele geçirilen silah ve silahlara ait parçalarının bir bölümünün çalındığı, bir bölümünün ise yurda kaçak olarak sokulduğu öğrenildi.

KOLTUK DEĞNEĞİ VE POLİS YARDIMIYLA YÜRÜDÜ

Gözaltına alınan Suriyeli şahıslardan birinin ise ülkelerindeki iç savaşta ayağından feci şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı olarak getirildiği Türkiye'de yapılan tedavisinin ardından koltuk değneği ile yürümeye başlayan Suriyeli şahıs, polis merkezine götürülürken koltuk değneği ve polislerin yardımıyla araca kadar yürüyebildi.

Sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:06
  1. gaziantep
  2. silah imalathanesi
  3. suriyeliler
  4. polis montu
  5. silah yapımı
  6. Kaçak
  7. Suriye
  8. Etiler
  • mevlutmevlut16 dk önce
    aferim....uyuşturucu ile kadın ile uğraşacağınıza bir işe yarayın....iyi bir iş yapın....münafık fetö ve şeytan avanesi için bu silahlar gerekli...ama olmayan bir silah yapın...
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
  1. PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
  2. Çiller açıkladı! O belgeleri Akşener..
  3. Galatasaray yılın transfer sürprizi!..
  4. Soylu açıkladı! Necmettin öğretmenin..
  5. Katar'ın ardından körfezde bir kriz..
  6. Gül'ün babası: Hem de okuluna giderdi..
  7. Samsun'da bulunan kaçak piton ve boa..
  8. TBMM'den flaş Leyla Zana kararı
  9. Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı..
  10. Stoch'dan Monaco'ya müthiş frikik golü!
  11. Kötü ruh çıkartırken böyle saldırıya..
  12. Silah yapıyorlardı… O ilde şok,..
  13. O öğretmen hakkında yakalama kararı..
  14. Almanya'dan Erdoğan için flaş..
  15. AP foto muhabiri kare kare..
  16. FETÖ sanığının yakını mahkeme heyetine..
  17. Alman bakandan skandal açıklama!
  18. Antalyaspor çıldırdı!Şimdi de..
  19. Araçların camlarını deldi dışarıda..
  20. RTÜK'ten bir ilk! Teker teker iptal etti
Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…