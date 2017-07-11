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'Silah Kürtlerin sigortasıdır' diyen ve özerklik isteyen Leyla Zana'ya beraat kararı!

Hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana beraat etti.

11 Temmuz 2017 Salı 21:27
'Silah Kürtlerin sigortasıdır' diyen ve özerklik isteyen Leyla Zana'ya beraat kararı!

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın beraatine karar verildi.

DURUŞMA

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana'nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Zana'nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaaya bir diyeceklerinin olmadığını, mahkemenin savcının mütalaasına ilişkin karar vermesini talep etti.

Mahkeme Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçu ve suçluyu övmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından sanığın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"SİLAH KÜRTLERİN SİGORTASIDIR"

BDP Diyarbakır Milletvekiliyken Almanya'da katıldığı bir toplantıda Zana, "Artık silahlı mücadele bir noktaya geldi. Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir" demişti.

ÖZERKLİK İSTİYOR

Özerklik isteyen Leyla Zana "Kürt meselesinin kalıcı bir barışa evrilmesi , Kürtlerin meşru hak ve taleplerini anayasal güvence altına almakla mümkündür. Bu nedenle yeni anayasa tartışmalarında eğer Kürtlerle eşit, özgür ve demokratik bir temelde birlikte yaşam isteniyorsa bunun tek yolu, Kürt halkının da diğer halklar gibi yaşadıkları yerlerde siyasi ve idari statülerine sahip olmalarıdır." ifadelerinde de bulunmuştu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:27
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