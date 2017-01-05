Silah kaçakçılığı yapan adam yakayı ele verdi!

Samsun'da şüpheli bir otomobilde yapılan arama 4 adet ruhsatsız tabanca ile ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum içesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bulunan A.Y. (37) adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram esrar maddesi, araçta yapılan aramada ise 4 adet 9 mm çaplı el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y., 'silah kaçakçılığı' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.