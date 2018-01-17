Sıkıştığı yerden 2 saatte çıkarıldı

Kaza, İzmir-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey’den Bursa istikametine seyreden Nezir K. (51) idaresindeki 16 HDG 24 plakalı tır, Karakoca Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridine devrildi.

Kaza sonrası Karacabey Bölge Trafik Ekipleri ve jandarma ekipleri, İzmir-Bursa karayolunu 1 saat süre ile trafiğe kapatarak önlem aldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma neticesinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumu ağır olan sürücü Karacabey Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.