Sıkıntı yok, abartı var

MÜTEAHHİTLERE UYARI

Bugüne kadar doğru alanlarda farklı konsepte projeler ürettiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, sektörde her hangi bir sıkıntının olmadığını, abartının olduğunu vurguladı. Sıkıntının kaynağının üreticilerde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “2016 yılında 1 milyon 350 bin, 2017’de 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışı gerçekleşti. Bu yıl sonundaki beklenti ise 1,5 milyon. Bu hedefin gerçekleşmesi için konut üreticileri proje geliştirecekleri bölgelerin arz ve talebini ve kendi finansman yapılarını gözden geçirmek zorundadır. Bizler, fabrika gibi üretim yapıyoruz. Hesaplarımızı iyi yapmak zorundayız. Konut inşa edeceğimiz bölgenin 5-10 yıl sonra nasıl olacağını iyi tahmin etmek durumundayız. Eğer bir bölgede 5 bin konut satılacaksa, kalkıp 6 bin konut ve üzerinde üretim yapmak doğru değil. Vatandaşlar 1 adet daire için yatırım yaparken, bizler arsa satın alarak büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu nedenle dikkatli olmak ve planlı ilerlemek zorundayız’’ mesajını verdi.

İZMİR’E ODAKLANDI

İzmir’de nitelikli ve kaliteli konuta olan ihtiyaçtan dolayı İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını bu ile yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Geçen yıl lüks konut segmetinde en fazla konut satışı yapan firmalardan birisi olduk. Bu yönüyle İstanbul Anadolu yakasında yüzde 15’lik payımız var. Üreteceğimiz 100 yeni dairenin 30’u İzmir’de olacak. İzmir’e yatırım yapan kazanacaktır” dedi.

KAZANÇ İÇİN NEDEN İZMİR?

-2017 yılında konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 18,9 ile İzmir’de yaşandı.

-İzmir, İstanbul olmak üzere orta ve üst düzey yöneticilerin daha fazla tercih ettiği veya yaşamak üzere iş fırsatlarını kolladığı bir şehir haline geldi. Her on yönetici adayından dördü İzmir’de iş aramaya başladı.

-Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı; İzmir, dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu.

-İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.

-Turizm alanında potansiyeli yüksek illerimizde birisi olması İzmir’e ilgiyi artırıyor.

- İzmir-İstanbul otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında, mesafe 3,5 saate düşecek.

KİRA GARANTİLİ

DAP İzmir’de, 14 bin 950 liradan başlayan peşinat ve 2 bin 300 liradan başlayan taksitlerle satışa sunulan daireler için 1 yıl kira garantisi verilirken, yatırımcılara 10-12 yılda dairelerini amorti etmesi şansı verilmiş oluyor. Daire fiyatlarının 299 bin liradan başladığı projede 50 ay sıfır faiz kolaylığı da sağlanıyor.

İLK ADIMDA 450 MİLYON LİRA

Ön talep döneminde kişinin talebini alan DAP İzmir, 31-32 katlı iki bloklu 707 konut ve ticari ünitelerden meydana geliyor. Ziya Yılmaz, 450 milyon liralık yatırım değeri ile İzmir’de ilk projelerini geliştirdiklerini dile getirdi. Şirketin ikinci adımda Çeşme ve Mavişehir bölgelerinde de arsa geliştirmesi gündemde.