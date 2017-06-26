Şike yaptılar kupaları geri alındı

Geçen hafta Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Komisyonu tarafından UEFA ile yapılan toplantılar sonucunda Skenderbeu'nun hem yurt içinde hem de Avrupa'da bahis şikesine karıştığı sonucuna varıldı.

Sporx'in haberine göre; Bu kararın ardından Skenderbeu'nun 2015/16 sezonu şampiyonluğu geri alınırken, 2016/17 sezonunda da 12 puanı silindi. Ligi üçüncü sırada bitiren Skenderbeu, eksi 12 puana rağmen üçüncü sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını kaybetmedi.

Skenderbeu, Beşiktaş'ın da bulunduğu UEFA Avrupa Ligi grubunda Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon maçlarında şike yaptığı için Avrupa'dan 1 yıl men edilmişti. Skenderbeu'nun cezalara ilişkin olarak CAS'a yaptığı itirazın da reddedildiği duyuruldu.