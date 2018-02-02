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Şikayet yağdı! Diyanet harekete geçiyor...

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programları için Diyanet İşleri Başkanlığına vatandaşlardan çok sayıda şikayet iletildi.

02 Şubat 2018 Cuma 13:24
Şikayet yağdı! Diyanet harekete geçiyor...

Diyanet, vatandaşların İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlarla ilgili şikayetlerini Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) aktardı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriği nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan Adnan Oktar ile ilgili gerek RTÜK gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden iletilen şikayetler, Diyanet İşleri Başkanlığına da uzandı.

Son dönemde vatandaşlardan Oktar'ın yaptığı yayınlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığına gelen şikayetlerde, tepki çeken yayınların durdurulması istendi.

Vatandaşların, şikayetlerinde, genel olarak Adnan Oktar'ın İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlar yaptığı, Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozduğunu belirterek, topluma açık bir şekilde yapılan bu yayınların durdurulmasını talep ettiği öğrenildi.

- "Dengesi bozulmuş bir insan"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir süre önce gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Oktar'a yönelik tepkisini dile getirmişti.

Erbaş, gazetecilerin Oktar'la ilgili soruları üzerine şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Bu kişi vaktiyle Yahudilik, masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. O kişi şimdi kendisi mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. Yahudi ve masonlara hakaretten ceza aldı, şimdi öyle. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. Ben çok iyi biliyorum, Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Yani dengesi bozulmuş bir insan.

Biz bunun doğru olmadığını her vesileyle söylüyoruz ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki. Yetki kimdeyse onun kapatması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 'inşallahlar, maşallahlar' havada uçuşuyor, işte dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?"

- RTÜK'e yüzlerce şikayet

Oktar ile ilgili şikayetlerin en yoğun iletildiği kurumlardan biri olan RTÜK'e de son 2,5 aylık dönemde 444 şikayet ulaşmıştı.

Üst Kurul uzmanlarının Oktar'ın yayınlarına yönelik yaptığı incelemelerde, tepki çeken yayınların TV kanalı üzerinden değil, internete özel içerikle üretilerek YouTube ve sosyal medya üzerinden "A9" logosu kullanılarak yayınlandığı belirlenmişti.

Edinilen bilgiye göre, halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK, gelen şikayetleri dikkate alarak Oktar'ın kanalıyla ilgili titiz bir inceleme süreci yürütüyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 13:24
  1. Diyanet
  2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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