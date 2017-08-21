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Siirt’ten 45 öğrenci üniversiteye yerleşti

Siirt’ten Türkiye’nin çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Bölümlerine öğrenci yetiştiren 3M2H Spor Kulübü, 12 Mart 2017’de başlattığı kursları bugün yapılan etkinlikle tamamladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
Siirt’ten 45 öğrenci üniversiteye yerleşti

60 kişinin devam ettiği hazırlık kursu hakkında bilgi veren 3M2H Kulüp Antrenörü Abdulkadir Ataker, Siirt Üniversitesi’ne 27 öğrenci olmak üzere Türkiye geneli çeşitli üniversitelere 45 öğrencinin başarı göstererek yerleştiğini söyledi. Ataker, bayanlar kontenjanından ise 9 öğrencinin sınavlardan başarı göstererek farklı üniversiteleri kazandığını aktardı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
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