Siirt’ten 45 öğrenci üniversiteye yerleşti

60 kişinin devam ettiği hazırlık kursu hakkında bilgi veren 3M2H Kulüp Antrenörü Abdulkadir Ataker, Siirt Üniversitesi’ne 27 öğrenci olmak üzere Türkiye geneli çeşitli üniversitelere 45 öğrencinin başarı göstererek yerleştiğini söyledi. Ataker, bayanlar kontenjanından ise 9 öğrencinin sınavlardan başarı göstererek farklı üniversiteleri kazandığını aktardı.