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Siirt'teki operasyonda dikkat çeken Hollandalı

Siirt Baykan'da bir minibüste Pakistan, Afganistan, İran ve Hollanda uyruklu 47 kişi yakalandı.

22 Ekim 2017 Pazar 20:24
Siirt'teki operasyonda dikkat çeken Hollandalı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir minibüste Pakistan, Afganistan, İran ve Hollanda uyruklu 47 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü, Baykan ilçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında durdurdu.

Minibüste bulunan şahısların kimliklerini kontrol eden ekipler, araçta bulunan 24'ü Pakistan, 20'si Afganistan, 2'si İran ve 1'i Hollanda uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:24
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