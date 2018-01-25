Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği ele geçirildi

Siirt'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir ahırda terör örgütü PKK'ya binlerce mermi ve çok sayıda el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

25 Ocak 2018 Perşembe 19:43
Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği ele geçirildi

Kent merkezindeki Afetevleri Mahallesi'nde bir ahıra düzenlenen operasyon ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı/bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, Afetevleri Mahallesi'nde tespit edilen bir ahırda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatı gereği bir şahıs gözaltına alınmış, olayın diğer fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 10 bin 463 adet bixi fişeği, 1063 adet M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, 1522 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 adet uçaksavar fişeği, 5 adet bixi termal aparatı, 6 adet savunma tipi el bombası, 18 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 1 adet 100'lük bixi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjörlük, 30 adet fişek sandığı ele geçirilmiştir."

Operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmat, eski polis okulu binasında basına gösterildi. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile binaya gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik; yaptığı açıklamada, mühimmatların ele geçirilmesinde emeği geçen emniyet personeline teşekkür ederek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 19:43
  1. siirt
  2. pkk
  3. cephanelik
  4. operasyon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davos öncesi ahlaksız Trump'ın pornocuyla ihaneti kriz çıkardı
    1. Davos öncesi ahlaksız Trump'ın..
    2. Siirt'teki bir ahırda PKK cephaneliği..
    3. Isparta'da 'torbacı' operasyonu
    4. Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı:..
    5. Ümraniye Belediyesi İle Türkiye..
    6. İHH Suriye’de 181 yetim aileye çamaşır..
    7. İstanbul'un kayıp treni tüm..
    8. Galatasaray'da iki istifa birden
    9. AB'de Türkiye tartışması! 'Bu çılgın..
    10. Aylık 2000 lira burs
    11. İnanılmaz kaza... Vatan Caddesi kapandı
    12. Almanya'dan NATO'ya Afrin operasyonunu..
    13. Yola çıktılar! 'Bekleyin bizi...'
    14. Donald Trump yine Filistin’i tehdit..
    15. Daha fazla dayanamadı! Bütün petrolü..
    16. Pendik'te otomobil üst geçitten uçtu
    17. Almanya’dan NATO’ya Suriye çağrısı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında!
    19. Borsa günü düşüşle kapattı
    20. 2017-YDUS Tercihleri başladı!
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    ''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog