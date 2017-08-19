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Siirt’te yol kenarları temizleniyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarındaki refüj ve yol kenarlarındaki kirli atık ve çöplerin temizliği yapılıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:15
Siirt’te yol kenarları temizleniyor

Ekipler, Siirt Kurtalan karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağına kadar refüjlerin ve yol kenarında bulunan atık ve çöpleri temizleyerek, araçlarla çöp depolama tesisine nakletti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle ana yolları kullanan duyarsız sürücülerin çöp atıklarını araçlardan yollara gelişi güzel saçtıklarını belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:15
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