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Siirt’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:48
Siirt’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Siirt-Kurtalan Karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Öner, yönetimindeki 06 JSC 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi de Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:48
  1. Siirt
  2. Kurtalan
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