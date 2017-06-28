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Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Düğüncüler köyü kırsalında bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:24
Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Pervari ilçesi Düğüncüler köyü kırsalında 23 Haziran 2017 günü icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel- 08 operasyonu düzenlendi. Yapılan temas araması sonucunda, 25-27 Haziran 2017 tarihlerinde 5 farklı koordinatta bulunan sığınak/mağara içerisinde, 3 adet el yapımı patlayıcı, bir adet RPG-7 roketatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bir adet PKMS (BİXİ) uzun namlulu tüfek, 105 adet PKMS (BİXİ) mühimmatı, 12 adet el bombası, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 205 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 45 adet 9 milimetre tabanca fişeği, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu kapsamda yapılan aramalarda ele geçen EYP’ler ve yaşam malzemeleri Patlayıcı Madde Timlerince yerinde imha edilmiş olup, ele geçen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:24
  1. Siirt
  2. Pervari
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