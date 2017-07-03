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Siirt'te PKK'ya hava harekatı düzenlendi

Siirt Pervari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
Siirt'te PKK'ya hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanı, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
  1. Siirt
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. Pervari
  5. Türk Hava Kuvvetleri
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