Siirt'te öldürülen terörist bakın kim çıktı

Siirt'te öldürülen teröristin Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit edilen Uzman Çavuş Kenan Erdem'in katili olduğu belirlendi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017'de İl Jandarma Komutanlığınca, Ormanardı köyü mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu öldürülen 3 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan silah ve malzemelerin yapılan kiriminal incelemesinde, 1 adet tabancanın 16 Aralık 2010'da Dargeçit ilçesi PTT binası önünde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Kenan Erdem'e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, Erdem'in şehit edilmesi olayının faillerinin etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilmektedir. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır" denildi.