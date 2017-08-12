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Siirt'te dehşet! Ayakları zincirle bağlı asker...

Siirt'te dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi su deposunda ayaklarından zincirli halde bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:19
Siirt'te dehşet! Ayakları zincirle bağlı asker...

Siirt'te bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'naki Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve akşamdan bu yana kayıp olduğu için aranan bir askerin cesedi ayaklarından zincirli halde, su deposunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı'na haber verilmesiyle ortaya çıkan olayda, Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan adı açıklanmayan bir asker, dün akşam saatlerinden itibaren bulunamayınca aranmaya başlandı.

AYAKLARI ZİNCİRLİ HALDE

Aramalar sonucunda askerin cesedi birliğin su deposunun içerisinde ayaklarından zincirli bulundu. 

Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Su kuyusundan çıkarılan askerin cesedi, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:19
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