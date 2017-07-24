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Siirt'te darbe davası bugün başlıyor...

Siirt'te 15 Temmuz darbe girişimine katılan 320 askerin yargılanması için ilk duruşma bugün başlıyor...

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:18
Siirt'te darbe davası bugün başlıyor...

Siirt'te 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimine katılan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu  askerlerin yargılanması için Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans  Salonu, duruşma salonu olarak düzenlendi. bugün yapılacak ilk duruşmada 15  Temmuz gecesi Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan 110'u tutuklu toplam  320 asker yargılanacak.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen  soruşturmalar kapsamında açılan davaların görüleceği adliye sarayındaki  salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi  Konferans Salonu'nun 228 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkilitlioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati  Metin ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli'nin de aralarında  bulunduğu askerler, "Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı  suç ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:18
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